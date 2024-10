Aborcja wkrótce ponownie przetestuje koalicję

Według naszych informacji w najbliższych miesiącach mogą ruszyć też prace nad projektem Trzeciej Drogi, który przywraca trzecią przesłankę usuwania ciąży (skreśliła ją decyzja TK z 2020 roku).

Weto prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy dekryminalizującej aborcję

W swoich dotychczasowych wystąpieniach dotyczących wyborów prezydenckich premier Donald Tusk wielokrotnie nawiązywał do tego, że do zwycięstwa w wyborach prezydenckich potrzebna jest mobilizacja – tak jak 15 października 2023 roku. Kolejne fiasko nie tyle liberalizacji przepisów dotyczących aborcji, ile nawet samej dekryminalizacji może mieć wpływ na mobilizację kobiet i młodych ludzi – zwłaszcza po stronie KO. W tym sensie sztab kandydata Koalicji musi bardzo uważnie obserwować to, co będzie się działo w Sejmie.

Reprezentant obecnej koalicji rządzącej w drugiej turze będzie musiał bić się dosłownie o każdy głos. I wtedy dla części wyborców to, czy kolejny projekt utknął lub został odrzucony w Sejmie, czy zawetował go prezydent Andrzej Duda, może decydować o ich mobilizacji lub demobilizacji w drugiej turze. A to może kosztować kandydata obozu władzy zwycięstwo lub porażkę.

Można się też zastanowić, czy potencjalne kolejne fiasko projektu dekryminalizującego nie sprawi, że do dyskusji politycznej wróci pomysł przeprowadzenia referendum w sprawie aborcji. To idea bliska Trzeciej Drodze od samego początku. Hipotetyczne referendum, na przykład w dniu wyborów prezydenckich, byłoby przecież dodatkowym paliwem dla polaryzacji i mobilizacji wyborców.

Weto prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy dekryminalizującej aborcję byłoby prawdopodobnie jednym z najlepszych argumentów służących mobilizacji własnych wyborców: KO przekonywałaby w tej sytuacji, że musi dojść do zmiany w Pałacu Prezydenckim. O ile oczywiście ustawa w ogóle trafi na biurko prezydenta Dudy. A dziś – zwłaszcza w obliczu kolejnych manewrów PSL i kursu na prawo, który obrała partia Kosiniaka-Kamysza i nawet od lipca go wzmocniła – wcale nie jest to przesądzone.