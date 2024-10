Internet mobilny w Polsce wolniejszy niż w innych krajach. Ekspert: To wina polityków

Nieoficjalnie mówiło się, że powodem tych decyzji były naciski administracji Donalda Trumpa, który chciał wykluczyć firmy chińskie z budowy sieci 5G w Polsce Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający w Fundacji Digital Poland

Również z powodów politycznych o trzy lata opóźniła się aukcja na częstotliwości w paśmie C od 3,4 do 3,8 GHz, która miała umożliwić wprowadzenie 5G na terenie dużych skupisk ludności. Została ogłoszona w 2020 roku, ale UKE odwołał ją, argumentując, że nie może być przeprowadzona w czasie pandemii.

– Padł też argument, że ówczesny prezes UKE Marcin Cichy, który ogłosił aukcję, nie jest zdolny do działań w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego - Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE, ang. European Electronic Communications Code, EECC). Został odwołany, odwołano też aukcję. Nieoficjalnie mówiło się, że powodem tych decyzji były naciski administracji Donalda Trumpa, który chciał wykluczyć firmy chińskie z budowy sieci 5G w Polsce – wspomina dyrektor FDP.

Technologię 5G obsługują stare routery

Aukcję na częstotliwości w paśmie C UKE rozstrzygnął dopiero w listopadzie ubiegłego roku. Zwycięzcami byli wiodący operatorzy telekomunikacyjni: Polkomtel (sieć Plus), P4 (Play), Orange Polska i T-Mobile Polska.

- Nie oznacza to, że 5G we miastach ma docelowe osiągi, czyli opóźnienia rzędu kilku milisekund, takie jak w światłowodzie – mówi o Piotr Mieczkowski. – Wynika to z przyjętej architektury systemu. Technologię 5G obsługują te same, stare routery co sieć 4G. Aby uzyskać jakość 5G, powinno się wprowadzić rozwiązanie rdzeniowe 5G Standalone, które nie wymaga integracji z infrastrukturą starszych generacji – dodaje.

Powszechne wprowadzenie rozwiązania Standalone wymaga inwestycji sprzętowych. – Na to się nie zanosi, bo panuje powszechna niepewność związana z projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który wprowadza kategorię dostawcy wysokiego ryzyka, co jest odbieranie jako próbę wyeliminowania z polskiego rynku firm z Azji – mówi Piotr Mieczkowski.