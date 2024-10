Ważą się losy prawyborów w PiS. Jeszcze dziś może zapaść decyzja w siedzibie partii

W najbliższy weekend rozpoczną się zjazdy lokalne PiS, które wybiorą nowe regionalne władze – w 40 okręgach partyjnych. Czy razem z tymi zjazdami odbędą się partyjne prawybory i w jakiej formie? Z naszych rozmów wynika, że decyzja zapadnie w ciągu najbliższych godzin, najpewniej w czwartek wieczorem. – Dyskusje trwają – ucina nasz informator, gdy pytamy o to, w jakim kierunku zmierza myślenie Kaczyńskiego. Nie ma też ostatecznych decyzji co do tego, ilu ma być kandydatów do wyboru przez działaczy na wspominanych wcześniej zjazdach. Niemal pewne za to jest, że jednym z nich będzie Przemysław Czarnek. „Rzeczpospolita” już w ubiegłym tygodniu pisała, że to nazwisko zaczyna pojawiać się jako potencjalny kandydat PiS. W ostatnich dniach spekulacje co do startu Czarnka stały się coraz bardziej intensywne. W prawyborach, jeśli do nich dojdzie, działacze PiS najpewniej będą mieli do wyboru maksymalnie trzech kandydatów.

Politycy PiS od wielu tygodni przekonywali, że regionalne zjazdy mają przygotować – poprzez wybory władz we wszystkich 40 okręgach i odświeżenie struktur – partię do wyborów prezydenckich. Potencjalne prawybory nakładają na te lokalne zjazdy nową, niespodziewaną warstwę. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że PiS – w praktyce prezes Kaczyński – wybierze kandydata przede wszystkim na podstawie wewnętrznych badań i analiz. Sytuacja się jednak zmieniła, chociaż ostatecznej decyzji co do organizacji prawyborów w czwartkowe popołudnie jeszcze nie ma. Zanim pojawiły się pogłoski o tym, że szanse na nominację zyskuje Przemysław Czarnek, to zgodnie z informacjami „Rzeczpospolitej” najbliżej nominacji był szef IPN Karol Nawrocki.

Czy prawybory w PiS będą wiążące?

Jeśli prezes Kaczyński podejmie decyzję co do organizacji prawyborów, to zostanie najpewniej ona ogłoszona w piątek 25 października, tuż przed rozpoczęciem zjazdów lokalnych. Ich zakończenie planowane jest na 10 listopada. Jeden z naszych rozmówców z PiS przekonuje, że nawet jeśli zapadnie wspomniana wcześniej decyzja, to nie ma co spodziewać się, że będą to prawybory w stylu znanym z innych partii, z całą ich otoczką, np. debaty kandydatów. Nie jest nawet jasne, czy wyniki głosowania uczestników lokalnych zjazdów będą w pełni wiążące. – Możliwe, że w praktyce będziemy mieć do czynienia z formą opiniodawczej ankiety – mówi jeden z naszych informatorów. PiS nigdy wcześniej nie organizowało partyjnych prawyborów w przeciwieństwie do np. Konfederacji czy Platformy Obywatelskiej.