Wybory prezydenckie. Czy Mołdawia skręci w stronę Rosji? Są wstępne wyniki

Czy Mołdawia wybierze współpracę z UE, czy z Rosją?

Jak pisała agencja Reutera, wybory i referendum odbyły się w kluczowym momencie, gdy Mołdawia decydowała, czy wzmocnić swe dążenia do przystąpienia do Unii Europejskiej. W obliczu inwazji Rosji na Ukrainę mołdawskie władze przyspieszyły starania o wydobycie się z kręgu wpływów Moskwy. Pytanie zadane w niedzielnym referendum dotyczyło wpisania do konstytucji przystąpienia Mołdawii do UE jako celu państwa. Zgodnie z miejscowym prawem, by referendum było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej jedna trzecia uprawnionych do głosowania. Inicjatorką przeprowadzenia referendum była Sandu. Wieczorem Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że frekwencja w referendum o godz. 18:00 przekroczyła 40 proc., co oznacza, że wybór głosujących będzie wiążący.



- To, jak zagłosujemy w referendum zadecyduje o naszym losie na wiele kolejnych dekad - powiedziała w niedzielę prezydent Mołdawii, apelując jednocześnie do swych rodaków o wzięcie udziału w głosowaniu. Blisko połowa kandydatów na prezydenta Mołdawii w tegorocznych wyborach wzywała do głosowania "nie" w referendum lub do zbojkotowania tego głosowania. Politycy ci oceniali, że celem referendum jest zwiększenie poparcia dla Sandu. Alexandr Stoianoglo ogłosił w niedzielę, że nie wziął udziału w referendum. Wyraził opinię, że Mołdawia potrzebuje nowego rządu oraz zbilansowanej polityki zagranicznej, czyli rozwijania relacji z Unią Europejską, Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Chinami.

Wybory prezydenckie 2024 w Mołdawii i referendum. Wstępne wyniki

Mołdawskie media podały, że podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich oraz głosowania w referendum konstytucyjnym w Mołdawii nie będzie organizowany sondaż exit poll, czyli badanie przeprowadzane wśród osób opuszczających wcześniej wybrane lokale wyborcze. Przedstawicielka Centralnej Komisji Wyborczej, Rodica Sîrbu, tłumaczyła, że termin składania wniosków o przeprowadzenie sondażu exit poll upłynął 13 października i że w wymaganym okresie żadnego wniosku nie zarejestrowano. Ostatni raz sondaż exit poll w Mołdawii organizowano podczas drugiej tury wyborów w 2020 r. Gdyby do rozstrzygnięcia tegorocznych wyborów niezbędna była druga tura, wnioski w sprawie przeprowadzenia sondażu należy złożyć do 27 października.

Według zapowiedzi, wstępne, cząstkowe wyniki wyborów prezydenckich miały zostać ogłoszone przez krajową komisję wyborczą ok. godz. 21:00 czasu polskiego.

Wieczorem na konferencji prasowej ogłoszono, że według cząstkowych wyników prowadzi Maia Sandu. Dane te wskazują, że do rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich w Mołdawii niezbędna będzie druga tura. Po przeliczeniu 17 proc. głosów Sandu ma 33,6 proc. głosów, na drugim miejscu jest Alexandr Stoianoglo (30,5 proc.).