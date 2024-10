Jeszcze chwila cierpliwości i przedstawimy naszego kandydata, takiego, który będzie miał szansę wygranej. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak

Prezes PiS przyznał, że kwestia prawyborów była omawiana "już od co najmniej wielu tygodni". - Ale powtarzam, decyzja jeszcze nie zapadła. Co do listy kandydatów, to nie będę się wypowiadał z tego względu, że chcemy jeszcze tę sprawę zachować w dyskrecji ze względów oczywistych, chyba każdy zrozumie, jakich - zastrzegł. - Proszę mi wybaczyć, ale będę musiał poprosić o cierpliwość, nie taką znów bardzo długotrwałą - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS mówi, na czym polega problem Prawa i Sprawiedliwości

Następnie głos zabrał Mariusz Błaszczak. Ocenił, że wybory prezydenckie 2025 to sprawa "bardzo ważna dla przyszłości naszego kraju". - Jest bardzo istotne, żeby system nie został domknięty, żeby to kandydat Prawa i Sprawiedliwości zwyciężył w tych wyborach - ocenił. - Jeszcze chwila cierpliwości i przedstawimy naszego kandydata, takiego, który będzie miał szansę wygranej - zadeklarował były szef MON.

Jarosław Kaczyński został dopytany, czy w wewnętrznych badaniach zlecanych przez partię jeden z potencjalnych kandydatów na prezydenta prowadzi. - Nasz problem polega na tym, że są remisy - odparł były premier. Tłumaczył, że są różne płaszczyzny porównawcze i różne kryteria, w niektórych z badań - kilkanaście, i są one punktowane. - Gdy dochodzi do podsumowań, to mamy remisy. Na tym polega problem. Gdyby tych remisów nie było, to być może już byłaby decyzja. Krótko mówiąc, mamy dużo dobrych kandydatów - mówił w Sejmie Kaczyński.