- Wczoraj Andrzej Duda wygłosił orędzie ponad politycznymi podziałami. Demokracja, praworządność, niszczenie praworządności, wielkie inwestycje są ponad politycznymi podziałami. To Donald Tusk stworzył polityczne podziały, to Donald Tusk chce wykluczyć pewną część społeczeństwa, która głosowała na Zjednoczoną Prawicę, chce ich stygmatyzować. Widzę to każdego dnia w wypowiedziach i działaniach tego rządu – przekonywał szef gabinetu prezydenta.



- Demokracja musi być ponad podziałami. Problem mają ci, którzy powołali nielegalnego prokuratora krajowego, problem mają ci, którzy z policją weszli do Telewizji Publicznej na uchwale – dodał.



Marcin Mastalerek o Andrzeju Dudzie: Żaden prezydent nie zawetował tyle ustaw przeciw swojemu obozowi

Następnie Mastalerek przekonywał, że „to stacja TVN powinna najbardziej pilnować tego, by nie doszło w Polsce do takich zwyczajów, że ustawy są zastępowane uchwałami".

Prezydent jak mu się nie podobało coś w PiS wetował, mówił, wzywał ministrów Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy

- Ja pamiętam, gdy Andrzej Duda wetował tzw. ustawę lex TVN. Jeśli wszyscy w Polsce zgodzą się na to, żeby ustawy zastępować uchwałami, przyjdzie kiedyś jakaś władza, która powie tak: podejmiemy uchwałę, że policja przyjdzie do TVN-u. A uchwał nie można wetować - ostrzegł. - Jeśli zgodzimy się na uchwałokrację to wszystko się źle skończy – przekonywał.



- Dziś powinniśmy dążyć do tego, żeby każda władza była rozliczana. PiS było rozliczane każdego dnia przez większość mediów, przez silne stowarzyszenia, think tanki, przez społeczeństwo obywatelskie – mówił też Mastalerek.