- Będziemy mówić oczywiście o tym, co wydarzyło się przed rokiem, co w ciągu tego roku się wydarzyło. To nie będzie jakieś podsumowanie czy nudne wyliczanie setek zmian, które wprowadził rząd. Bardziej próba spojrzenia w przeszłość, nawiązania do tej atmosfery z wyborów 15 października i odpowiedzi na to, w którym miejscu się znajdujemy, w którym kierunku zmierzamy – zapowiedział szef kancelarii premiera Jan Grabiec.

Plany na konwencję

Premier ma ogłosić podczas wydarzenia wieloletnią strategię migracyjną Polski. Jak zapowiedział, będzie to nie tylko program walki z nielegalną migracją, ale też nowoczesna polityka migracyjna obliczona na lata. Dodał, że będzie to propozycja dla całej Unii Europejskiej. Wskazał, że zarówno Polska, jak i Unia Europejska są pod presją migracji wynikającej "z wojen, głodu, przeludnienia wokół Europy".

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak przekazał, że prace nad strategią trwały w jego resorcie od wielu tygodni. W przyszłym tygodniu dokumentem ma się zająć rząd.

