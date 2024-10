Prawie połowa posłów nie głosowała. Paulina Matysiak usunięta z komisji

Kolejna próba odwołania Pauliny Matysiak z sejmowej komisji infrastruktury tym razem zakończyła się powodzeniem. W czwartek przed godz. 11:00 Sejm zajął się drukiem nr 689, w którym prezydium Sejmu przedstawiło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Dlaczego Lewica chciała odwołać Paulinę Matysiak z komisji?

We wniosku proponowano m.in., by odwołać Izabelę Bodnar (Polska 2050) z komisji ds. kontroli państwowej oraz komisji ochrony środowiska, Adama Lubońskiego (Polska 2050) odwołać z komisji łączności z Polakami za granicą i wybrać go do komisji spraw zagranicznych i odwołać Paulinę Matysiak (Lewica) z komisji infrastruktury. Najwięcej komentarzy wzbudzała sprawa posłanki partii Razem.

W drugiej połowie czerwca Paulina Matysiak oraz poseł PiS Marcin Horała ogłosili, że inicjują ruch społeczny "Tak dla Rozwoju". "Chcemy łączyć obywateli, organizacje i polityków różnych opcji wspierających inwestycje kluczowe dla rozwoju Polski" - przekazali, wspominając o takich inwestycjach jak CPK czy elektrownie jądrowe.

Na ruch posłanki klubu Lewicy krytycznie zareagowała jej partia i jej klub. "Partia Razem odcina się od tego przedsięwzięcia" - oświadczyło ugrupowanie. Paulina Matysiak została zawieszona w prawach członka klubu Lewicy - decyzję tę po kilku miesiącach powtórzono.