Lewica idzie na zwarcie. Czarzasty: Nie dopuścimy do głosowania składki zdrowotnej

Dodał, że jego ugrupowanie robi wszystko to, o co je partia Razem poprosi. – Prosi, żeby zawiesić na trzy następne miesiące panią Matysiak. Zawieszamy. Partia Razem prosi i głosuje potem Adrian Zandberg za usunięciem pani Matysiak z komisji, robimy to. Pomagamy naszym przyjaciołom, po to, żeby wyszli z kryzysu - wyliczał.

Został jednak zapytany, czy jeśli posłowie partii Razem zagłosują przeciwko budżetowi na przyszły rok, to oznacza ich koniec w klubie Lewicy. - Myślę, że to będzie dobry moment zwrotny do tego, żeby podejmować bardzo stanowcze decyzje. To głosowanie będzie 6 grudnia. Myślę, że partia Razem do tego momentu super, fajnie, z uśmiechem na ustach, tak jak uśmiechnięta koalicja się dogada - stwierdził.

Kwestie rekonstrukcji i rozpadu rządu nie wchodzą w rachubę

Ocenił też, że nie widzi zagrożenia w funkcjonowaniu rządu. - Czyli wszystkie kwestie rekonstrukcji, rozpadu rządu, moim zdaniem nie wchodzą w rachubę. Natomiast oczywiście, że się uczymy siebie nawzajem, pewnie wiele spraw, również w zakresie komunikacji, funkcjonowania, moglibyśmy poprawić – skomentował Czarzasty.

Nie możemy w tej chwili wprowadzić wielu rzeczy ze względu na obecność pana prezydenta Andrzeja Dudy i jego sposobu myślenia o państwie Włodzimierz Czarzasty

Przyznał też, że problemem dla koalicji byłoby zwycięstwo w wyborach prezydenckich kandydata opozycji. - To olbrzymi problem. Dlatego że nie możemy w tej chwili wprowadzić wielu rzeczy ze względu na obecność pana prezydenta Andrzeja Dudy i jego sposobu myślenia o państwie - podkreślił Czarzasty.