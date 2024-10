Koalicja Obywatelska: czas na kary za kłamstwa polityków

Jednym z pierwszych, którzy głośno o tym mówili, jest Krzysztof Dudek, adwokat i były dyrektor Narodowego Centrum Kultury. W 2017 roku łódzki Komitet Obrony Demokracji podjął jego projekt zmian w kodeksie karnym, przewidujący, że „kto, będąc funkcjonariuszem publicznym (…) świadomie przekazuje nieprawdziwe informacje wprowadzające opinię publiczną w błąd, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

W 2022 roku zaś Sieć Obywatelska Watchdog Polska zorganizowała spotkanie „Prawo do prawdy”, w którym wziął udział m.in. Adam Bodnar, dziś minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że powinno się wzmocnić regulacje przeciwdziałające kłamstwu w życiu publicznym.

Dyskusję na temat kłamstw w polityce prowadzi organizacja Watchdog Polska, której zdaniem przepisy są trudne do skonstruowania, aczkolwiek potrzebne

– Inspiracją dla tego spotkania była koncepcja prawnika i pisarza Ferdinanda von Schiracha, który zaproponował pięć nowych praw podstawowych, w tym prawo do prawdy – wyjaśnia Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. – Brzmi to atrakcyjnie, ale oczywiście o wiele trudniej przekuć to na konkretne przepisy. Nie wiadomo, jak zdefiniować kłamstwo, np. często politycy odpowiadają spontanicznie i mogą się pomylić, nie wiadomo też, czy dałoby się stworzyć przepisy zgodne z polską konstytucją. Jednak faktem jest, że obecnie nie mamy za co chwycić polityków wprowadzających celowo w błąd. Istnieją co prawda przepisy karne albo regulaminowe w Sejmie, ale są one nieskuteczne – dodaje. I zauważa, że kłamstwo w polityce to problem globalny, bo np. na podstawie nieprawdziwych informacji rozpoczęła się wojna w Iraku.

– Konstrukcję takich przepisów niełatwo sobie wyobrazić, jednak jest już najwyższy czas na działania, bo każdy dzień przynosi kolejne kłamstwa. Trzeba przedyskutować ten problem z różnymi środowiskami – uważa posłanka Barbara Grygorcewicz.

Czy rzeczywiście rządząca koalicja może spenalizować kłamstwa w polityce albo przynajmniej rozpocząć dyskusję na ten temat? Wprowadzenia takich przepisów nie wyobraża sobie poseł PiS i adwokat Bartosz Kownacki. – Czasami można łatwo stwierdzić, że coś jest ewidentnym kłamstwem. Czasami jednak granica między kłamstwem a oceną faktów jest płynna, więc nadużywanie takich przepisów przez sądy mogłoby pozwalać im na łatwe eliminowanie polityków z życia publicznego – przestrzega.