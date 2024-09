Wybory prezydencie odbędą się w Polsce wiosną 2025 roku. Urzędujący prezydenty, Andrzej Duda, nie będzie mógł ubiegać się w nich o reelekcję, ponieważ jego obecna kadencja jest drugą - i zgodnie z konstytucją ostatnią.

Wybory prezydenckie 2025: Kto będzie w nich kandydował?

Z partii zasiadających w Sejmie swojego kandydata na prezydenta w nadchodzących wyborach wskazała jak dotąd jedynie Konfederacja – jest to Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei.



Kandydata na prezydenta nadal szuka PiS – wiele wskazuje na to, że będzie to polityk z drugiego szeregu: w tym kontekście wymienia się byłego wojewodę łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, szefa IPN Karola Nawrockiego czy byłego wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego. W sondażach prezydenckich najczęściej jako kandydat PiS na prezydenta wskazywany jest były premier, Mateusz Morawiecki, ale z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego wynika, że jest to mało prawdopodobna kandydatura. Na jednej z konferencji prasowych Jarosław Kaczyński chwalił Mariusza Błaszczaka, po tym jak ankietowani w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski uznali, iż spełnia on warunki stawiane przez Kaczyńskiego niemal tak dobrze jak Morawiecki. W rozmowie z Radiem Maryja Kaczyński pytany o listę potencjalnych kandydatów jego ugrupowania na wybory prezydenckie powiedział, że jest ona „coraz krótsza”. Wykluczył start kobiety, natomiast co do mężczyzny mówił, że "musi być młody, wysoki, okazały, przystojny”.

Trzecia Droga prawdopodobnie wystawi w wyborach prezydenckich wystawi marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który startował już w wyborach w 2020 roku i zajął wówczas trzecie miejsce (zdobył 13,87 proc. głosów). Popularność, jaką zdobył w czasie kampanii debiutujący w polityce Hołownia, stała się podstawą do utworzenia najpierw stowarzyszenia, a następnie partii politycznej Polska 2050. Wystawienie Hołowni będzie oznaczać, że swojego kandydata w wyborach nie wystawi PSL.