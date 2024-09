Nowe ogrodzenie willi Donalda Tuska w Warszawie. CIR nie ujawnia ceny

Rząd przyjął poprawki do ustawy budżetowej na 2025 r.

W sobotę 28 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2025 r. wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025 - podał w komunikacie CIR. W poprawkach do projektu m. in. zwiększono rezerwę celową na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych do 3,191 mld zł.