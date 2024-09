Gościem porannego programu Jacka Nizinkiewicza był Dariusz Chromiec. Podczas rozmowy burmistrz Stronia Śląskiego zapytany został między innymi, jak obecnie wygląda sytuacja w jego mieście. - Powoli sytuacja jest opanowana, jeśli chodzi o koordynację wszystkich działań, jakie wykonujemy w celu zapewnienia bytu dla mieszkańców – wyżywienia, noclegów, opieki medycznej - powiedział Chromiec. - Sytuacja jest koordynowana przez sztab zarządzania kryzysowego wspólnie ze mną. Działamy, by poprawić warunki, dużo pracujemy nad udrożnieniem naszej komunikacji wewnętrznej na terenach wiejskich. Bo miasto jest udrażnianie, ale chodzi też o tereny wiejskie – dojazd do wszystkich miejscowości. Mamy tutaj dużą przeprawę przez Dolinę Białej Lądeckiej, gdzie ucierpiały najbardziej mosty i drogi - dodał polityk. - Prace rozpoczeły się na każdym szczeblu. Gmina działa, działa Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ruszyły od dzisiaj Wody Polskie, które regulują cieki wodne. Przywracamy sieć, energię elektryczną i pracujemy nad udrożnieniem kanalizacji, która została mocno zniszczona. Staramy się wrócić do funkcjonowania. Może nie do normalności, ale do funkcjonowania - zaznaczył burmistrz Stronia Śląskiego.

Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego: To nie zalania, a kataklizm

- W Stroniu są bardzo duże zniszczenia, nazywam to nawet kataklizmem dla naszej gminy. To nie zalania, nie jakaś powódź, a kataklizm – zniszczone budynki, zniszczona infrastruktura drogowo-mostowa, to potężny cios i tragedia dla naszej gminy - przyznał Chromiec. - Kiedy 15 września pękła tama, masa wody wylała się na miasto i utworzyła lej, jak gdyby przeszła morena czołowa lodowca. To spowodowało potężne zniszczenia. Jest też jedna ofiara śmiertelna, nie jednak ma osób zaginionych i poszukiwanych - powiedział polityk.

Dlaczego sytuacja jest aż tak trudna? - Pytanie należy skierować do Wód Polskich, do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, który ma pieczę nad zbiornikiem, bo to nie jest moja budowla hydrotechniczna. Ja mogę powiedzieć, że przez pewien okres były prowadzone prace na wałach ziemnych. Dotyczyć one miały ułożenia monitoringu, urządzeń pomiarowych. Nie znam szczegółów, Wody Polskie nas nie informowały, jakie przeprowadzają inwestycje. Czy to było przyczyną pęknięcia tamy? Trudno mi się wypowiedzieć, nie mnie oceniać - stwierdził burmistrz Stronia Śląskiego

Powódź w Polsce. Burmistrz Stronia Śląskiego: Współpraca samorządu z rządem układa się bardzo dobrze

Dariusz Chromiec zapytany został także, jak wygląda współpraca samorządu z rządem. - Współpraca jest bardzo dobra, cieszę się, że został powołany sztab zarządzania kryzysowego. Współpracujemy – te zdania są naprawdę koordynowane i przemyślane. Myślę, że to pozwala nam na ogarnięcie tych zadań, których jest bardzo dużo, bo rozmiar szkód, jaki mamy na terenie naszej gminy, jest poważny. Jesteśmy na dobrym etapie – na etapie sprzątania i porządkowania. Powoli zabieramy się do odbudowy, choć to może brzmieć śmiesznie. Ale już pewne elementy stabilizacyjne są wykonywane. Działamy prężnie i współpracujemy ze sztabem zarządzania kryzysowego - powiedział Chromiec.