PiS stracił władzę po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wówczas 35,38 proc. głosów. Druga była Koalicja Obywatelska z poparciem 30,7 proc. Dalsze miejsce zajęły Trzecia Droga (14,4 proc.), Nowa Lewica (8,61) i Konfederacja (7,16 proc.).

Jak wygląda układ sił w polskiej polityce po wyborach z 15 października 2023 roku?

Koalicję większościową, dysponującą 248 głosami w Sejmie, utworzyły po wyborach KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica. W oparciu o tę koalicję sformowany został rząd Donalda Tuska.



Obecnie większość sondaży wskazuje, że największym poparciem cieszy się KO, a PiS traci do partii Donalda Tuska ok. 1-2 punktów procentowych. Na trzecim miejscu co pewien czas zmieniają się ze sobą Trzecia Droga z Konfederacją - ta pierwsza nieco osłabła od czasu wyborów, ta druga zyskała kilka punktów procentowych poparcia. Lewica oscyluje w granicach 7-9 proc. poparcia.



Średnie sondażowe poparcie dla poszczególnych partii (stan na wrzesień 2023) PAP

Najbliższe wybory parlamentarne – jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu – odbędą się w Polsce jesienią 2027 roku. Jeśli nie nastąpią gwałtowne zmiany preferencji wyborczych żadna z partii nie będzie mogła liczyć na samodzielne stworzenie rządu większościowego, co udało się PiS w 2015 i 2019 roku. Przy obecnym układzie sił alternatywą dla rządu KO-Trzecia Droga-Lewica wydaje się rząd PiS-Konfederacja. Z PiS i Pałacu Prezydenckiego co jakiś czas płyną też sygnały w kierunku PSL, aby partia ta dokonała zmiany politycznego frontu i podjęła współpracę z PiS. Współpracę PiS-Konfederacja-PSL najpierw Andrzej Duda, a potem Mateusz Morawiecki nazywali „koalicją polskich spraw”.