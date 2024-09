Pracownicy FBK twierdzą, że poinformowali organy ścigania państw, w „których bywa Leonid Niewzlin”. - Jesteśmy gotowi przekazać wszystkie nagrania, wszystkie dowody i złożyć zeznania w sądzie – podają w materiale.

Co ciekawe, takie same zarzuty pod adresem Niewzlina padały już w materiale opublikowanym 6 września przez główną propagandową tubę Kremla RT (Russia Today). Jak to się stało, że podobne informacje publikują kilka dni później rosyjscy opozycjoniści, przebywający na Litwie? Współpracownicy Nawalnego twierdzą, że ich informator kilka dni przed tą publikacją w RT zniknął i „przestał odpowiadać”.

Rosyjski miliarder odpiera zarzuty: wrzutka, zmontowana w Moskwie

Niewzlin, który w Rosji został skazany na dożywocie (zarzucano mu organizację zabójstwa, zaprzeczał tym oskarżeniom) odniósł się do zarzutów FBK na swojej stronie w Telegram.

„Po pierwsze, nie mam nic wspólnego z jakimikolwiek zamachami na ludzi, w żaden sposób. Po drugie, nie widzę sensu omawiać tych zmontowanych w Moskwie 'wrzutek'. Najpierw niech te tak zwane 'materiały' ocenią niezależni śledczy i jeżeli śledczy uznają to za stosowne, to oceni to również sąd w państwie demokratycznym. Jestem przekonany, że wymiar sprawiedliwości potwierdzi absurdalność i niewiarygodność zarzutów pod moim adresem” – napisał.