Debata Trump-Harris. Prof. Zbigniew Lewicki komentuje starcie przed wyborami w USA

Amerykanista odniósł się do tego, jak Kamala Harris i Donald Trump radzili sobie podczas debaty. - Prawie na żadne pytanie Kamala Harris nie odpowiedziała wprost. Kiedy była pytana o to, że zmienia zdanie co chwilę, jest za, a nawet przeciw, kiedy pytali ją o kwestię imigracyjną, co jest jej największą porażką jako wiceprezydenta itd., to odpowiadała zupełnie na inne kwestie. Tak naprawdę poza tym, że mówiła "ja mam plan", to tego planu nie było – oświadczył Zbigniew Lewicki.

Czytaj więcej Polityka Dlaczego zwolennicy Trumpa wrzucają zdjęcia byłego prezydenta z kotami i kaczkami? Zanim Donald Trump w czasie debaty prezydenckiej z Kamalą Harris powiedział publicznie, że imigranci w Springfield (stan Ohio), zjadają koty, psy i inne zwierzęta domowe, zwolennicy Trumpa (w tym m.in. jego syn, Donald Trump Jr) publikowali zdjęcia byłego prezydenta z kotami, kaczkami i gęśmi. Dlaczego?

Prowadzący program zwrócił uwagę, że Donald Trump nie odpowiedział wprost na pytanie, czy życzy zwycięstwa Ukrainie w wojnie z Rosją. Zdaniem prof. Lewickiego, to pytanie, na które nie można dobrze odpowiedzieć. - Nie można, ponieważ wszyscy na świecie wiedzą, że Ukraina nie jest w stanie wygrać z Rosją - zaznaczył. Dodał, że łatwo jest mówić na ten temat tym politykom, od których nie zależy los świata. Amerykanista przekonywał, że Trump nie może rozpocząć ewentualnej drugiej kadencji od stwierdzenia, że chce, by wygrała Ukraina, bo to zdanie oznacza też "chciałbym, żeby Rosja poniosła klęskę".

Najważniejsze daty z życia Kamali Harris PAP

Na kogo zagłosuje Taylor Swift i co zmieni deklaracja amerykańskiej piosenkarki?

Po debacie Trump-Harris głos w sprawie zaplanowanych na 5 listopada wyborów w USA zabrała piosenkarka Taylor Swift. We wpisie opublikowanym w serwisie Instagram zadeklarowała, że zagłosuje na Kamalę Harris. Oceniła, że wiceprezydent "walczy o sprawy, które potrzebują wojownika". Prof. Zbigniew Lewicki skomentował ten fakt w rozmowie z RMF FM. - Mam wrażenie - może się mylę, nie moja specjalność - że 95 proc. zwolenników Taylor Swift nie ma 18 lat i nie zagłosuje - powiedział. Na uwagę, że według części amerykańskich dziennikarzy głos Swift może przeważyć, politolog odparł, że "to ci dziennikarze, którzy liczą, że cokolwiek, wszystko przeważy na rzecz Harris". - Oczywiście, Taylor Swift jest istotna, ale dla niewyborców - podkreślił.