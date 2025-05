Co Europa proponuje Ukraińcom

Może na jakimś osobistym poziomie tak. Ale jemu zależy na tym, żeby on był tym, który zostanie uznany za postać, która załatwiła ten pokój. Ale to nie jest takie proste. On uważa, że wcześniej załatwił pokój między Palestyńczykami i Izraelem. I jak to teraz wygląda? On uważa, że to on był tym, który załatwił pokój w Afganistanie. I jak to teraz wygląda? Ten rozejm nie wystarczy. Więc jeśli chodzi o Trumpa mam nadzieję, że pan ma rację i że mili republikanie tak właśnie rozumują, że pewnego pięknego dnia Trump zrozumie, że Rosjanie ponoszą odpowiedzialność i trzeba działać przeciwko Rosjanom. Ale na razie on nic w tym kierunku nie robi.

Jakie pańskim zdaniem mogą być satysfakcjonujące wolny świat, Zachód, warunki zawieszenia broni i kompromisu między Rosją i Ukrainą. Co ze strony moralnej, ale też realnej, w polityce, może być tą granicą naszego kompromisu?

Moralnie musimy zawsze mówić o odpowiedzialności Rosji. Musimy z tego stanu moralnego wyciągnąć konkluzje. Po drugie, musimy moralnie zawsze mówić o prawnych granicach Ukrainy. Moralnie musimy powtarzać, że oni robili dla nas coś, co jest porównywalne na przykład z tym, co robiła Solidarność albo z tym, co robili Brytyjczycy podczas II wojny światowej – czyli ratowali dla nas wolność, ratowali kontynent, na którym jest możliwa wolność. To jest rzecz niebagatelna. Praktycznie kluczowa kategoria to suwerenność. Czy Ukraina jest suwerennym krajem, czy może wybierać swoich sojuszników, czy może wybierać swoją polityką krajową i zagraniczną? Druga kluczowa kategoria to jest przyszłość. Co możemy, co możecie jako Europejczycy zaproponować Ukraińcom jako przyszłość, czyli integracja, dobre stosunki nie tylko politycznie, ale też gospodarcze. Przyszłość, która jest znacząco lepsza niż obecna sytuacja.

