Czytaj więcej Polityka Kredyt 0 procent czy budowa mieszkań na tani wynajem? Polacy odpowiedzieli w sondażu Zdecydowana większość ankietowanych w sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” uważa, że rząd powinien pomagać Polakom w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Zdania co do tego, jak ta pomoc powinna wyglądać, są jednak podzielone.

W Sejmie może nie być głosów dla „Kredytu 0 proc.”

Teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, w której projekt ustawy o „Kredycie 0 proc.” jest forsowany w Sejmie wbrew Lewicy i Polski 2050. Ale to by oznaczało, że KO i PSL musiałyby liczyć na głosy z klubu PiS i/lub Konfederacji – jeśli w ogóle takowe będą, bo z naszych rozmów wynika, że większość klubu PiS będzie przeciwko projektowi. – Nie ma mowy, abyśmy w takiej sprawie wyciągnęli rękę do koalicji rządzącej – mówi jeden z naszych rozmówców z PiS.

Jak podkreśla nasz informator, projekt jest zarówno złą polityką publiczną, jak i jego popieranie byłoby błędem politycznym. Nie wspominając już o tym, że głosowanie KO ręka w rękę z posłami PiS – nawet tylko kilkoma z nich – byłoby dla KO niezwykle kłopotliwe pod względem wizerunkowym.

Co do Konfederacji to politycy tej partii – jak poseł Witold Tumanowicz – już zapowiadali publicznie, że tego rozwiązania nie poprą. – „Kredyt 0 proc.” to jest populistyczny pomysł, który jest popularny wśród osób, które chcą brać kredyt, ale nie bardzo patrzą na to, jak to wpływa na rynek w długim terminie – mówił jeszcze w kwietniu tego roku poseł Tumanowicz. To wszystko może prowadzić do wspomnianego wcześniej wniosku, że „Kredyt 0 proc.” w praktyce jest politycznie martwy.