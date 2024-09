Czytaj więcej Plus Minus Piotr Zaremba: Czy wyborca ci wszystko wybaczy Donald Tusk zdaje się wierzyć, że nienawiść do PiS i rozliczanie poprzedników wystarczą, by utrzymać głosy elektoratu. Czy ma rację? Tego właśnie się dowiemy w nowym sezonie politycznym.

Wróćmy jednak do owej szokującej, wydawać by się mogło, tezy, że jeśli chcemy zachować liberalną demokrację, powinniśmy ograniczać, a nie poszerzać, władztwo demos. Obecnie, w dobie mediów społecznościowych, musimy szukać jeszcze więcej „checks and balances”, czyli wszystkich mechanizmów hamujących wolę ludu i utrzymujących równowagę polityczną, a nie zwiększać wpływ obywateli na procesy polityczne. Wiem, że brzmi to bardzo klasistowsko i elitarnie, ale tak właśnie jest. To populiści i demagodzy nawołują do czegoś przeciwnego – częstszego stosowania referendum, wybierania sędziów w wyborach powszechnych, oddawania ludziom większej liczby decyzji. Brzmi pięknie, ale w praktyce prowadzi do radykalizacji społecznej i wzrostu napięć politycznych oraz polaryzacji partyjnej.

Co z organizacją referendum? Wiedza obywateli prawie zerowa

Weźmy na przykład instytucję referendum – po pierwsze, co przykro przyznać, większość ludzi zdaje się nie mieć intelektualnych kompetencji do podejmowania politycznych decyzji. O ile w sprawach ideologicznych, takich jak aborcja, kara śmierci, prawa osób LGBT, rola Kościoła, mamy opinie i możemy je jasno formułować, o tyle w 99 proc. innych spraw politycznych zwykli obywatele mają prawie zerową wiedzę – na przykład o skutkach wprowadzenia waluty euro, systemie podatkowym, członkostwie w różnych organizacjach międzynarodowych, kształcie systemu sprawiedliwości, nauce itp. I dlatego oddawanie im w takich materiach głosu jest de facto wystawianiem ich na zależność od intelektualnych szarlatanów, którzy w przystępny, a czasem fałszywy, sposób „wyjaśnią” im te skomplikowane sprawy i skłonią do takiego lub innego głosowania.

Poza tym referendum jest zero-jedynkowe: ktoś wygrywa, bo ktoś inny przegrywa. Zawsze zatem jakaś część społeczeństwa czuje się upokorzona i pokonana. Demokracja pośrednia zawiera w sobie mechanizmy kompromisu, układania się, zadowalania wszystkich stron. Jest dośrodkowa, inkluzywna, włączająca – podczas gdy demokracja bezpośrednia jest odśrodkowa, ekskluzywna, wykluczająca.

Dlaczego partie nie chcą już eksperymentów z prawyborami?

Jeśliby porównać demokrację do samochodu, to dziś – by nie wypadła ona z drogi – potrzeba nam więcej systemów kontroli trakcji, dobrych hamulców, mechanizmów ostrzegających oraz dobrych pasów bezpieczeństwa, a nie większej mocy silnika i ostrzejszego sposoby jazdy. Do tego ostatniego zachęcają populiści i demagodzy – ku swej uciesze i naszej zgubie. Jeśli liberalna demokracja ma przetrwać, to powinna być bardziej liberalna niż demokratyczna. Liberalna w sensie wzmocnienia roli wolnych, ale także odpowiedzialnych mediów, niezależnego wymiaru sprawiedliwości, instytucji zapewniających poszanowanie praw mniejszości, a nie tylko realizację woli pobudzanej przez social media większości.