Konfederacja chce dymisji Adama Bodnara. "Nie kocha Polski, głęboko niekompetentny"

Grzegorz Braun mówi, że Adam Bodnar nie kocha Polski i nie szanuje Polaków

Lider Konfederacji Korony Polskiej przekonywał, że Adam Bodnar ubiega się o "poklask instancji zagranicznych, w tym eurokołchozowych". - To możemy tylko my konfederaci, zauważyć, bo nikt inny nie użyje takiego określenia - to jest człowiek, który Polski po prostu nie kocha, Polski po prostu nie lubi, Polski i narodu polskiego po prostu nie szanuje - powiedział o Bodnarze Braun. - A my oczekujemy, żeby ministrowie konstytucyjni polskiego rządu spełniali także i takie najwyższe standardy. To nie jest urząd w okienku - z całym szacunkiem - na poczcie, to nie jest urząd nocnego stróża (...), to jest jeden z najwyższych urzędów w państwie i my nie życzymy sobie - i Polakom - żeby ministrami sprawiedliwości, prokuratorami generalnymi byli ludzie, którzy wyżej sobie cenią doktryny międzynarodowe, globalistyczne, którzy wyżej sobie cenią prawa i przywileje ludności napływowej, przybyszów z obcych krajów od dobrostanu i bezpieczeństwa Polaków w Polsce - mówił w Sejmie Grzegorz Braun.

Europoseł krytykował pomysł, by sędziowie musieli wyrażać "czynny żal" i deklarował, że Konfederacja nie chce tworzyć podziału na "neosędziów" i "paleosędziów". - Nie chcemy kontynuować praktyki PiS, PO, de facto dualizmu sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości. My nie chcemy, żeby to było zataczanie się od ściany do ściany, czyli wymienianie nie swoich na swoich i odwrotnie - przekonywał. - Okazania czynnego żalu oczekujemy przede wszystkim od ministra Bodnara - powiedział Braun, wyrażając postulat, by minister sprawiedliwości podał się do dymisji lub żeby został zdymisjonowany przez premiera Donalda Tuska.