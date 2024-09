Separatystyczne władze nie potrafiły przekonać miejscowej ludności do wielkich rosyjskich projektów inwestycyjnych. Chodziło o budowę apartamentów w m.in. dwóch leżących tuż nad Morzem Czarnym rejonach (Oczamczyra i Gal), w których mogłoby zamieszkać nawet 30–40 tys. Rosjan. To wystraszyło nieco ponad 200-tysięczną Abchazję, w lipcu w kilku miejscowościach doszło do protestów.

Sterowane przez Kreml lokalne władze dostały naganę od Moskwy. Podobnie jak w lutym, gdy separatystyczny przywódca Asłan Bżanija nie potrafił przekonać miejscowych abchaskich elit do podpisania porozumienia z rosyjską Gwardią Narodową. Chodziło o to, by rosyjscy funkcjonariusze patrolowali ulice tamtejszych miast. Wówczas pomysł ten również wywołał oburzenie miejscowych.

Czytaj więcej Dyplomacja Były prezydent Rosji przekonuje, że świat uzna rozbiór Gruzji Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, a obecnie zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, przekonywał w rozmowie z TASS, że kraje, które "nie boją się opinii zachodnich towarzyszy" uznają niepodległość Abchazji i Osetii Południowej.

W Moskwie czekają, aż Abchazi się ugną, i wychodzą z założenia: I tak nikt im nie pomoże. Świat ich nie uznaje, a Gruzja nie chce z nimi rozmawiać. Zresztą władze w Tbilisi musiałyby tam sporo zainwestować, by zwalczyć przestępczość, która wzrosła za czasów „nieuznawanej republiki”. Dość powiedzieć, że z powodu przestępczości nawet rosyjski MSZ odradzał w lutym swoim turystom podróże do Abchazji.

Rosji udało się zatrzymać integrację Gruzji z UE i NATO

Sierpień 2008 r. Rosyjskie czołgi pod Tbilisi. Kilkudniowa wojna kończy się oderwaniem od Gruzji Abchazji i Osetii Południowej. Wówczas rosyjska Duma i Rada Federacji na wniosek ówczesnego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa (który „zastępował” Putina przez cztery lata) uznała niepodległość separatystycznych republik i namawiała do tego inne państwa świata. Poza Wenezuelą, Syrią i kilkoma małymi państwami wyspiarskimi nikt się nie zdecydował. Kreml tym się nie przejmował, masowo wydawano tam rosyjskie paszporty, dotowano separatystów.

Nie chodziło o los Abchazów i Osetyjczyków. Chodziło o geopolitykę, imperialne ambicje Władimira Putina i powstrzymanie integracji Gruzji pod rządzami Micheila Saakaszwilego (prezydent w latach 2008–2013) z UE i NATO. I to się udało. Saakaszwili niedługo z hukiem stracił władzę. Krajem (od 2012 r.) rządzi Gruzińskie Marzenie, ugrupowanie związane przez wiele lat z Rosją gruzińskiego miliardera Bidziny Iwaniszwilego.