Rządowa wirówka na Ukrainie. Prezydent Zełenski zdymisjonował część ministrów

Teraz Zełenski sam zajmie się sprawami dostaw broni dla ukraińskiej armii, ale przewidywania nie są zachęcające. Według informacji „Spiegla” osobiście przyjedzie on do Niemiec na piątkowe spotkanie Grupy Ramstein koordynującej pomoc wojskową dla Ukrainy. Do tej pory w spotkaniach uczestniczyli jedynie ministrowie obrony poszczególnych państw. „Jak dotąd w Ramstein panowała raczej atmosfera pracy, ale wizyta Zełenskiego prawdopodobnie doda jej politycznego wymiaru” – sądzi „Spiegel”.

Nie wydaje się, by prezydent przekonał tam czterech głównych sojuszników do wydania zgody na użycie ich broni do ataków w głębi Rosji. Jeżdżący po sojuszniczych stolicach ukraiński minister obrony Rustem Umerow na razie nic nie osiągnął.

Problematyczne jest też szybkie wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. Ostatnio Rumunia zdecydowała o przekazaniu Kijowowi jednego zestawu Patriot, a Niemcy zapowiedziały dostawy kilku zestawów IRIS – i to wszystko.