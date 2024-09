Dmytro Kułeba podał się do dymisji. Szef MSZ Ukrainy odejdzie z rządu?

Dmytro Kułeba przesłał swoją rezygnację do ukraińskiego parlamentu, Rady Najwyższej. Według przewodniczącego Rady Najwyższej Rusłana Stefanczuka, parlament ma rozpatrzyć rezygnację ministra spraw zagranicznych Ukrainy na jednym z najbliższych posiedzeń.

Dmytro Kułeba podał się do dymisji. Fala rezygnacji w rządzie Ukrainy

Rezygnacja Dmytra Kułeby to nie jedyna zmiana w ukraińskim rządzie, która może dojść do skutku. Do dymisji wcześniej podał się m.in. Ołeksandr Kamyszin, minister ds. przemysłu strategicznego, odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy. Chęć odejścia z rządu wyraziło już także czterech innych ministrów.

Ze stanowiska odchodzi wicepremier Ukrainy Ołha Stefaniszyna, odpowiedzialna za integrację z Unią Europejską oraz ministrowie sprawiedliwości, środowiska i wicepremier, minister ds. reintegracji tymczasowo okupowanych ziem Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Nie tylko Kułeba. Duże zmiany w rządzie Ukrainy

- Jesień będzie ekstremalnie ważna dla Ukrainy. Instytucje naszego państwa muszą być ustawione tak, by Ukraina osiągnęła efekty, których potrzebujemy – wszyscy – oświadczył we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że niektóre obszary w rządzie trzeba będzie wzmocnić. - Zmiany w tym kierunku zostały przygotowane - powiedział Zełenski, zapowiadając także zmiany w Kancelarii Prezydenta Ukrainy.