Wyścig o prezydenturę USA. Robert F. Kennedy Jr. zbawi Donalda Trumpa?

– Poprę tego, kto służy ideom, którym pozostaję wierny od 40 lat. Chodzi w szczególności o opanowanie epidemii chorób przewlekłych, położenie kresu ekspansji machiny wojennej, poddanie kontroli wpływów wielkich korporacji na prace rządu, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, zabezpieczenie wolności słowa i położenie tamy polityzacji – napisał na komunikatorze X.

Wielu może mieć jednak wątpliwości, czy to właśnie Donald Trump miałby być uosobieniem przywódcy, który walczy o wspomniane wartości. Jedną z rozważanych przez miliardera opcji miałoby w każdym razie być powierzenie Kennedy’emu zadania reformy systemu ochrony zdrowia. Dziś około 7 procent Amerykanów wciąż nie ma żadnego ubezpieczenia, a drugie tyle musi zadowolić się polisą, która nie obejmuje najpoważniejszych chorób. Sygnałem pogarszającej się kondycji kraju jest pogłębiająca się (do pięciu, sześciu lat) różnica w spodziewanej długości życia w chwili urodzenia w porównaniu z głównymi krajami Europy Zachodniej. Wszystko to w sytuacji, gdy w stosunku do dochodu narodowego Stany Zjednoczone przeznaczają dwa razy więcej na ochronę zdrowia niż na przykład Niemcy.