- Co robi Donald Trump ze swoim głosem? Mówi głównie o sobie... swojej zemście, wendettach, (...) spiskach. Następnym razem, gdy będziecie go słuchać, nie liczcie kłamstw – policzcie jak często mówi „ja”. (...) Gdy Kamala zostanie prezydentem, każdy dzień będzie się zaczynał od „wy, wy, wy, wy” - przekonywał były prezydent.



Kiedy byliśmy w środku pandemii, w środku załamania gospodarczego, uleczył naszych chorych i przywrócił pozostałych do pracy Bill Clinton o Joe Bidenie

Clinton przestrzegał też, że wybory można przegrać, gdy uwaga społeczeństwa zostanie zajęta „fałszywymi problemami”. - To brutalny biznes – stwierdził.



Mówiąc o Kamali Harris i jej kandydacie na wiceprezydenta, Timie Walzu, Clinton stwierdził, że „głosując na ten zespół, wybierając go (...) będziecie z niego dumni przez resztę życia”. - Wasze dzieci będą z niego dumne i wasze wnuki będą z niego dumne – dodał.



Clinton chwalił też Joe Bidena. - Kiedy byliśmy w środku pandemii, w środku załamania gospodarczego, uleczył naszych chorych i przywrócił pozostałych do pracy. Wzmocnił nasze sojusze na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, stanął po stronie Ukrainy, robił wszystko, by osiągnąć zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. A potem zrobił coś, co bardzo trudno zrobić politykowi – dobrowolnie zrzekł się władzy – mówił Clinton nawiązując do decyzji Bidena, by wycofać się z wyborów prezydenckich.



W czasie rozpoczętej w poniedziałek wieczorem konwencji Partii Demokratycznej zorganizowanej w Chicago, Kamala Harris została formalnie nominowana na kandydatkę ugrupowania na prezydenta USA. Dotychczasowy prezydent, Joe Biden, który wygrał organizowane wcześniej prawybory, wycofał się ze starań o reelekcję w połowie lipca.