Kariera Bartłomieja Ciążyńskiego

Bartłomiej Ciążyński to radca prawny, polityk Lewicy. W 2018 roku został radnym miejskim Wrocławia, a od 2019 roku – społecznym doradcą prezydenta Wrocławia ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. Do kwietnia 2024 roku był też wiceprezydentem Wrocławia, ale musiał zrezygnować z tego stanowiska w związku z przetasowaniami we wrocławskiej koalicji rządzącej.

Już w maju 2024 r. został zatrudniony w państwowym Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii (PORT) wchodzącym w skład ogólnopolskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz grupującej kilkadziesiąt instytutów naukowych. Jako zastępca dyrektora PORT ds. komercjalizacji, odebrał służbowy samochód, skodę superb, oraz kartę paliwową. A wraz z nimi – do podpisania regulamin jej użycia. Dokument stanowił, że co do zasady nie wolno wykorzystywać służbowego pojazdu do prywatnych celów, chyba, że za zgodą przełożonego.

1 lipca 2024 roku, po dwóch miesiącach pracy złożył wniosek o przyznanie mu urlopu wypoczynkowego od 15 do 31 lipca 2024 r. i ten został mu udzielony. Kilka dni później było już wiadomo, że z urlopu nie wróci. 5 lipca na wniosek Adama Bodnara został przez Donalda Tuska powołany w skład rządu.

Bartłomiej Ciążyński w PORT „na polecenie prezesa”

WP przytacza też słowa prof. Alicji Bachmatiuk, do niedawna zarządzającej PORT, bezpośredniej przełożonej Ciążyńskiego. 9 sierpnia powiedziała "Gazecie Wrocławskiej", że zatrudnienie Ciążyńskiego zostało na niej wymuszone. - Przekonywano mnie o wybitnych kwalifikacjach w problematyce wdrożeń pana Ciążyńskiego (...), no i ja go przyjęłam. Ale dziś żałuję, że się wtedy pierwszy raz ugięłam, że zamknęłam konkurs. Źle zrobiłam. Uznałam, że to jest kandydatura polityczna, nie merytoryczna, i nawet zaznaczyłam w dokumentacji, że pan Ciążyński zostaje przyjęty do instytutu na polecenie prezesa (Huberta) Cichockiego - stwierdziła prof. Bachmatiuk. Chodzi - podaje WP - o Huberta Cichockiego, prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz, do niedawna wiceprezes partii Centrum dla Polski, związanej z Polskim Stronnictwem Ludowym.

Profesor Alicja Bachmatiuk została odwołana 31 lipca 2024 r. ze stanowiska dyrektora PORT, krótko po wykryciu nieprawidłowości. Jako uzasadnienie wskazano, że za jej kierownictwa PORT nie realizował stawianych przed nim zadań ustawowych.