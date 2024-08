Polski Komitet Olimpijski idzie na wojnę z ministerstwem? Jest projekt oświadczenia

Minister sportu chciał poznać szczegóły udziału prezesów i członków zarządów związków w delegacjach w trakcie paryskiej imprezy

Jak przypomina Onet, wojna na linii PKOl — rząd wybuchła tuż po igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Minister sportu Sławomir Nitras domagał się od prezesa PKOl Radosława Piesiewicza oraz 44 związków sportowych przekazania imiennej listy wszystkich osób, które dostały akredytacje na igrzyska olimpijskie.

Chciał też poznać szczegóły udziału prezesów i członków zarządów związków w delegacjach w trakcie paryskiej imprezy. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego odmówił ujawnienia tych informacji.

„Przypominam, że w stosunku do Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie pełni Pan funkcji organu nadzoru w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie, co zresztą jasno wynika z treści skierowanego do nas pisma, w którym to nie był Pan uprzejmy wskazać podstawy prawnej swojego żądania” – odpisał Nitrasowi Piesiewicz.