Chiny zwiększają wpływy na Pacyfiku. Czy uda im się wchłonąć Kiribati?

Dodaje, że obawy Australii spowodowane są m.in. doniesieniami o przeszkoleniu i wyposażeniu funkcjonariuszy policji Kiribati przez Pekin oraz zawieszenie zagranicznych sędziów pełniących służbę w tym kraju.

– Co ciekawe, zachodnie kraje utrzymują własne relacje z Chinami, ale gdy małe państwa wyspiarskie robią to samo, nagle budzi to obawy – komentuje Takuia Uakeia, dyrektor kampusu Kiribati Uniwersytetu Południowego Pacyfiku. – Ludzie to dobrze rozumieją – dodaje.

Partie polityczne są w Kiribati luźnymi grupami, a rządy pokazują swój program dopiero po wyborze na urząd. Kiribati było tradycyjnie społeczeństwem rządzonym na zasadzie konsensusu, z silną demokracją i zasadami poszanowania konstytucji, ale obecnie trwa tam walka o zagraniczne wpływy.

Kiribati – kraj zagrożony zatopieniem

Kiribati jest jednym z najbardziej zależnych od pomocy krajów na świecie i według Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest krajem obarczonym wysokim ryzykiem zadłużenia zagranicznego. Jego istnieniu zagraża erozja wybrzeża i podnoszący się poziom mórz, które zanieczyściły wodę pitną i wypędziły większość ludności na najbardziej zaludnioną wyspę, Tarawę Południową.