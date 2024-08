W Konfederacji gra nie toczy się tylko o kampanię prezydencką

Pytanie tylko, czy rzeczywiście do takiego rozdania dojdzie. I czy będzie można sprawdzić w praktyce, komu najbardziej zaszkodzi Mentzen jako kandydat na prezydenta. PiS nie ogłosiło jeszcze swojego kandydata. I być może ta decyzja jest jeszcze daleko przed Jarosławem Kaczyńskim. A z naszych rozmów wynika też, że Konfederacja w wyborach prezydenckich może mieć dwóch kandydatów. Jednym to wspominany wcześniej Mentzen, dla którego potencjalnie dobry wynik w wyborach, to droga do odbudowy pozycji osłabionej wynikiem 15 października. Przed wyborami parlamentarnymi zapowiadał wszak wywrócenie stolika polskiej sceny politycznej, nic z tego jednak nie wyszło, a Mentzen sam się do porażki przyznał.

Drugim kandydatem Konfederacji – jeśli ta przetrwa w obecnym kształcie – może być Grzegorz Braun. Obecnie Konfederacja jest wewnętrznie "zablokowana" przez skomplikowany układ sił miedzy Ruchem Narodowym, Mentzenem i Grzegorzem Braunem. Ale ta konstrukcja może prędzej czy później runąć.

Wielki namiot czy nowe rozdanie?

Deklaracja Bosaka dotycząca uczestnictwa w potencjalnych prawyborach na prawicy (do których raczej nie dojdzie) ma jednak jeden ważny aspekt. To w praktyce pierwsze słowa ważnego polityka prawicy spoza PiS – z Konfederacji, a bardziej z Ruchu Narodowego – która w jakimś sensie dopuszcza możliwość działania razem z PiS. Pytanie, co za tym pójdzie dalej. Jeśli Konfederacja się rozpadnie, to Ruchowi Narodowemu będzie blisko np. do Suwerennej Polsce z Patrykiem Jakim na czele. A to otwiera nowe możliwości. Albo wielki namiot, w którym mieszczą się Kowalski, Jaki, Morawiecki, Błaszczak i właśnie Bosak. Albo nowa partia na prawicy, na gruzach Suwerennej Polski i Konfederacji.