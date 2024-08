Tak. Sprawa zmierza w takim kierunku, że ta subwencja będzie w jakiejś mierze odebrana. Ale opinia publiczna, przede wszystkim zwolennicy obozu koalicji 15 października, nie zdaje sobie sprawy, że jest tryb odwoławczy – do Sądu Najwyższego, który będzie rozpatrywał oczywiste zażalenie na tę decyzję. I to Izba Spraw Publicznych będzie to robić. Dopiero później, jeśli minister finansów uzna, że nie będzie tego respektować i subwencja zostanie zabrana, to PiS będzie miał argument, że sprawa jest czysto polityczna. I że zabrano największej opozycyjnej partii możliwość działania. PiS ma zdolności, zasobnych członków i majątek. Nie będzie mu łatwo działać, ale słyszymy już zapowiedzi oskładkowania członków. PiS nadal ma około 30 proc. poparcia.

Rzeczywiście nie doszło do spadku w sondażach PiS.

To prawda, tym bardziej że koalicja rządząca popełnia ewidentne błędy. Wypowiedź minister Pełczyńskiej-Nałęcz o tym, że w przyszłości trzeba rozważyć podniesienie wieku emerytalnego, jest dla znacznej części społeczeństwa sygnałem, że „wyszło szydło z worka”. To właśnie jest dostarczanie tlenu potrzebnego dla zachowania wysokiego poparcia dla PiS. Donald Tusk zdaje sobie sprawę – jest zręcznym, doświadczonym politykiem – że obecnie każdy minister ma komisarza politycznego w postaci wiceministra. A premier musi uzgadniać wszystko. Nawet gdyby Koalicja Obywatelska wygrała wybory prezydenckie, to wcale nie musi oznaczać zmiany sposobu zarządzania. Z tego punktu widzenia będzie bardzo ciekawe, kogo wystawi w tych wyborach PiS oraz Koalicja Obywatelska. Jest trzech poważnych kandydatów. Każdy z nich oznacza innego rodzaju problemy. Jeśli Tusk miałby kandydować na prezydenta i jeśli nim zostanie, to Polska będzie ewoluować w stronę systemu prezydenckiego.