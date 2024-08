Rusłan Szoszyn: 4. rocznica wielkich protestów. Przegrana wolnej Białorusi

Jakim cudem? Utratę zachodnich rynków Łukaszenko rekompensował zwiększeniem eksportu swoich towarów do Rosji, Chin i innych przyjaznych jego dyktaturze państw. Jego budżet zasilają kremlowskie pożyczki i płynące z Rosji tanie surowce. Po czterech latach od stłumienia protestów w zasadzie mógłby triumfować. Ale brakuje mu do tego „resetu” z państwami Zachodu albo przynajmniej powrotu do Mińska części unijnych dyplomatów.

Opozycja coraz bardziej skłócona

Na brak uznania nie narzeka natomiast Swiatłana Cichanouska, która przez ostatnie lata spotkała się już ze wszystkimi przywódcami Zachodu i zwiedziła pół świata. Utworzyła nawet rząd na uchodźstwie, powołała swoich ministrów.

Im dłużej jednak rządzi dyktator, tym bardziej są podzieleni jego przeciwnicy. Część opozycjonistów odchodzi (m.in. były szef wileńskiego biura Cichanouskiej Walery Kawaleuski i były „minister obrony” w rządzie na uchodźstwie Walery Sachaszczyk). A część uważa (Andrej Jahorau, Wadzim Prakopieu), że „kadencja” Cichanouskiej upłynie 9 sierpnia przyszłego roku. Ale nikt nie potrafi odpowiedzieć Białorusinom na pytanie: co dalej?

– Trwa proces marginalizacji wypchniętych z kraju przeciwników Łukaszenki. Dyktator zabetonował sytuację i dopóki będzie popierany przez Rosję, trudno będzie go obalić – mówi „Rzeczpospolitej” niezależny białoruski analityk Aleksandr Klaskouski. – Nie mam optymistycznych prognoz. Sytuacja jest bardzo dramatyczna – dodaje.