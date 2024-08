Paweł Kukiz mówi, kiedy Donald Tusk może rozwiązać parlament lub zdelegalizować PiS

Nie jest to patriota, ale kosmopolita. (...) Ulega bardzo mocno wpływom z zewnątrz, mówię tutaj o Brukseli.

Poseł Paweł Kukiz o premierze Donaldzie Tusku

Kukiz: Jarosław Kaczyński jest niesterowalny, Donald Tusk wykonuje polecenia Brukseli

- Ale znaczenie ma jedna rzecz w państwie partyjnym o takim autorytarnym systemie ogromne znaczenie dla państwa ma to, czy wódz partii władzy jest sterowalny, czy jest niesterowalny. W przypadku prezesa Kaczyńskiego z całą pewnością - mimo jego licznych zalet i wad - jest to postać niesterowalna przez nikogo z zewnątrz, to jestem przekonany w stu procentach. Natomiast w przypadku Donalda Tuska, jego podstawowymi według mnie wadami w kontekście interesu państwa jest to, że jest to kosmopolita, nie jest to patriota, ale kosmopolita. (...) Druga wada jest taka, że ulega bardzo mocno wpływom z zewnątrz, mówię tutaj o Brukseli - po prostu wykonuje ich polecenia, zupełnie bezkrytycznie - mówił na antenie Echa24 Paweł Kukiz.

Wybory prezydenckie. Paweł Kukiz kreśli scenariusz dla prezesa PiS

Poseł został również w Telewizji Echo24 zapytany o to, kto jego zdaniem wygra wybory prezydenckie w Polsce w 2025 r. - Jeżeli prezes Kaczyński przed pierwszą turą nie ugnie się, troszeczkę tej pokory nie nabędzie, nie poprosi o spotkanie z panem Bosakiem, panem Mentzenem, z nami, z kołem Kukiz'15, gdzieś kuluarowo z PSL-em i nie przedstawi np. swoich trzech kandydatów i nie zapyta tych osób, o których wspomniałem: "panowie w drugiej turze, na którego z tych trzech kandydatów byście zagłosowali, czy nas wesprzecie w drugiej turze, jeżeli nasz kandydat do tej tury wejdzie?", jeżeli prezes Kaczyński nie ustali wcześniej z innymi szefami opcji politycznych w Polsce o światopoglądzie mieszczącym się w ramach od centrum do prawicy, to (PiS - red.) przegra wybory prezydenckie - odparł.

- A jak przegrają wybory prezydenckie, to Tusk pójdzie krok dalej i albo rozwiąże parlament, w zależności od sytuacji, albo po prostu zdelegalizuje Prawo i Sprawiedliwość. Tyle - powiedział Paweł Kukiz.