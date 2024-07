Będzie wymiana więźniów między Rosją a Zachodem? Z rejestrów znikają nazwiska

Już co najmniej ośmioro uwięzionych przez Putina dysydentów lub skazanych za szpiegostwo obywateli państw Zachodu zniknęło z dotychczasowych miejsc pobytu. Ma to być sygnał, że Rosja przygotowuje się do szeroko zakrojonej wymiany więźniów.