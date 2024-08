Rzeczpospolita

Doroczny raport o stanie praworządności w UE, czyli szczegółową analizę sytuacji w 27 państwach członkowskich, Komisja Europejska opublikowała tydzień temu. Po raz pierwszy od pięciu lat Polska nie została w nim wskazana jako państwo na bakier z prawem. Było to potwierdzenie wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej o uwolnieniu środków z Krajowego Planu Obudowy i z polityki spójności, co było spowodowane zobowiązaniem się rządu do przywrócenia praworządności. A także decyzji o zakończeniu wobec Polski procedury z artykułu 7 unijnych traktatów.

Co spowodowało, że Polska nie znalazła się w raportach Komisji Europejskiej

– Jest kilka czynników, które zmieniły naszą ocenę sytuacji w Polsce – mówiła kilka dni temu „Rzeczpospolitej” Věra Jourová, wiceprzewodnicząca KE. Nowy rząd przyznał, że praworządność jest łamana i musi dojść do naprawy sytuacji, poprzednia ekipa nigdy tego nie uznała. Po drugie, Adam Bodnar przedstawił, jej zdaniem obiecujący i realistyczny plan działania. Po trzecie, Polska zaczęła wykonywać wyroki TSUE, a w prowadzonych przeciwko niej sprawach dotyczących praworządności stanęła po stronie Komisji. Ponadto Polska dołączyła do Europejskiej Prokuratury, która zajmuje się badaniem nadużyć finansowych związanych z wykorzystaniem pieniędzy z budżetu UE.

W raporcie dotyczącym Polski KE zachęca rząd do rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Apeluje o wprowadzenie zasad lobbingu, stworzenie znormalizowanego internetowego systemu oświadczeń majątkowych urzędników publicznych oraz posłów i senatorów, ale też o walkę z korupcją. KE sugeruje, żeby immunitet nie obejmował przestępstw korupcyjnych. Raport wspomina też o procesach przeciwko dziennikarzom, o niejasnych procedurach przyznawania koncesji przez KRRiT.