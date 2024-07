Barbara Nowak zastąpi na stanowisku dotychczasowego szefa PiS w Krakowie, Michała Drewnickiego. Jej nominacja wywołała krytykę ze strony Beaty Szydło. Była premier w mediach społecznościowych oceniła, że „to nie może być prawda” i „ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego”.



„Michał to dla krakowskiego PiS symbol i super szef struktur. Młody, energiczny, koncyliacyjny, z pomysłami. A przede wszystkim, Michał Drewnicki to człowiek, który prowadził krakowski PiS w bardzo trudnym czasie. On walczył, gdy inni uciekali” – stwierdziła Beata Szydło w swoim wpisie.

Powołanie Barbary Nowak na szefową krakowskich struktur Prawa i Sprawiedliwości to element zmian w partii, po tym, gdy na czele PiS w Małopolsce stanął Łukasz Kmita. Od maja do lipca poseł PiS bez powodzenia ubiegał się o stanowisko marszałka województwa. Choć partia Jarosława Kaczyńskiego miała większość w sejmiku, to kandydatura Kmity, wspierana m.in. przez Nowak, nie znalazła uznania wśród rajców - na marszałka wybrany został ostatecznie Łukasz Smółka.



Barbara Nowak szefową PiS w Krakowie. Łukasz Kmita komentuje

– Prawo i Sprawiedliwość działa w określony sposób. Mieliśmy wczoraj zarząd wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, na którym rozmawialiśmy o pewnych zmianach, które zachodzą u nas w partii. Między innymi chcemy zmobilizować wielu aktywnych działaczy, ale także nowe osoby do tego, żeby wstąpiły do Prawa i Sprawiedliwości – mówił we wtorek Kmita w Radiu Kraków, tłumacząc odwołanie Michała Drewnickiego i nominację Barbary Nowak. Wskazał, że przed tym pierwszym „zostaną postawione nowe zadania związane z rozwojem Prawa i Sprawiedliwości w samorządzie”. – Mamy fatalnego prezydenta Krakowa. Widać, że podwyżki, których miało nie być za chwilę będą mocno uderzały po kieszeni. Myślę tutaj między innymi o biletach miesięcznych, za chwilę pewnie będzie woda i inne podwyżki. Dlatego właśnie nasi radni w mieście Krakowie muszą się skupić na działaniach samorządowych, a pani kurator Nowak będzie odpowiadała za rozwój Prawa i Sprawiedliwości w mieście Krakowie – wyjaśniał.