Niemcy szukają oszczędności w armii. Wojsko dostanie mniej niż planowało

W niemieckiej konstytucji jest wprawdzie zapis umożliwiający obejście hamulca budżetowego w „wyjątkowych sytuacjach nadzwyczajnych”.

Pistorius i jego generałowie regularnie ostrzegają, że Rosja będzie mogła atakować terytorium NATO od 2029 roku. Taki atak mieściłby się bez wątpienia w kategorii wyjątkowych sytuacji nadzwyczajnych. Teoretycznie Bundeswehra ma stać się do tego czasu nowoczesną armią, której maksymą działania będzie „zdolność do prowadzenia działań wojennych” (Kriegstüchtigkeit). Taki zapis znalazł się w przedstawionych kilka miesięcy temu „Wytycznych polityki obronnej w Zeitenwende”. Do tego potrzebna jest jednak pewność regularnego finansowania armii. Na razie nie ma pomysłu, jak to zrobić.