Koniec Joe Bidena, ale czy początek Kamali Harris?

Cichy sprzeciw przywódców przeciw nominantce Bidena

Żaden demokrata nie zgłosił zamiaru podważenia jej kandydatury. Jednak wcześniej niewielka grupa członków partii opowiadała się za otwartą konwencją, w której delegaci wybierają osobę z grupy potencjalnych kandydatów, a nie kierują się „nominacją” (jak nazywane jest wskazanie przez Biden na Harris). Otwarta konwencja uważana jest za bardziej demokratyczny proces.

Media amerykańskie do grupy potencjalnych nominatów zaliczały np. liderów partii, czyli senatora Chucka Schumera, kongresmana Hakeema Jeffriesa, Nancy Pelosi, czy nawet byłego prezydenta Baracka Obamę, bo w swoich reakcjach na rezygnację Bidena nie wymieniali nazwiska Harris i nie ogłaszali wyrazów poparcia dla niej. – Jestem przekonany, że liderzy naszej partii stworzą procedury, za pomocą których wyłoni się wybitny kandydat – oznajmił dyplomatycznie Obama.

Ciemnoskóra, młodsza i bardziej wygadana od Trumpa

Nawet jeżeli Harris będzie miała kontrkandydatów, nie wyklucza to, że ostatecznie otrzyma nominację. A jeżeli do tego dojdzie, po raz kolejny przejdzie do historii do przełamywania sztywnych standardów w amerykańskiej polityce, do tej pory zdominowanej przez białych mężczyzn. Jest pierwszą kobietą o ciemnym kolorze skórze, na dodatek również pochodzenia azjatyckiego, która sprawuje funkcję wiceprezydenta. Teraz ma szansę na zostanie pierwszą w historii kobietą (w dodatku ciemnoskórą), obejmującą urząd prezydencki.

Jej płeć i pochodzenie sprawiają, że jest idealną kandydatką demokratów wrażliwych na równouprawnienie kobiet i mniejszości etnicznych. Po czterech latach pracy z Bidenem jest bezpośrednią spadkobierczynią jego linii ideowej, co jest dużym atutem w kampanii przeciwko Donaldowi Trumpowi, uważanemu przez demokratów za zagrożenie dla demokracji.

Co więcej, 59-letnia Harris jest o 20 lat młodsza od Trumpa i bardziej elokwentna od niego, a przy tym sprawnie potrafi żonglować silnym argumentem demokratów, jakim jest dostęp do aborcji. W sondażach wypadała jednak do tej pory na równi z Bidenem, a ten tracił w oczach opinii publicznej.