Sondaż „Rz”: Aborcja nadal będzie karana. Co Polacy sądzą o decyzji Sejmu?

– Z decyzji Sejmu niezadowolona jest co druga kobieta i 4 na 10 mężczyzn. Wynik głosowania krytycznie odbiera połowa badanych powyżej 50 roku życia (51%) i podobny odsetek badanych z wyższym wykształceniem (52%). Częściej od pozostałych negatywne zdanie na ten temat wyrażają respondenci z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (53%) – komentuje Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Z decyzji o odrzuceniu depenalizacji aborcji najbardziej niezadowoleni są najstarsi i najmłodsi

Decyzję posłów bardziej popierają mężczyźni niż kobiety. Brak zgody na depenalizację aborcji pozytywnie oceniło 29,9 proc. panów i 18,3 proc. pań. Z kolei negatywną opinię zadeklarowało 51,4 proc. kobiet i 39,2 proc. mężczyzn. Sprawa depenalizacji jest obojętna dla 15,1 proc. panów i 9,2 proc. pań. O projekcie nie słyszało 21 proc. kobiet i 15,8 proc. mężczyzn.

Najwięcej negatywnych opinii na temat odrzucenia projektu jest w grupie osób najstarszych, mających powyżej 50 lat (51,4 proc.) oraz najmłodszych, do 24 lat. Co ciekawe, największy odsetek osób, którym jest to obojętne, odnotowano wśród osób mających do 24 lat (15,1 proc.). W pozostałych grupach ta wartość waha się od 10,7 do 11,8 proc.

Brak zgody na depenalizację aborcji najczęściej pozytywnie oceniają osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (31,6 proc.), najrzadziej – z zasadniczym zawodowym (19,2 proc.). Choć to w tej drugiej grupie znalazł się najwyższy odsetek osób, dla których decyzja posłów jest obojętna (15,6 proc.). Najmniej odpowiedzi „jest mi to obojętne” zanotowano w grupie osób z wykształceniem wyższym.

Odrzucenie depenalizacji aborcji pozytywnie odbierane przez osoby z najwyższym dochodem

Decyzję sejmu pozytywnie odbiera co trzecia osoba (33,4 proc.) z dochodem netto powyżej 7 tys. zł – to najwyższy wskaźnik spośród czterech grup „finansowych”. Najniższy odsetek osób popierających decyzję sejmu zanotowano wśród osób z dochodem do 3 tys. zł – 21,3 proc. W grupie z dochodem do 3 tys. zł odnotowano natomiast najwyższy wskaźnik odpowiedz „jest mi to obojętne” – 12,4 proc. przy wartościach od 11 do 11,9 proc. w pozostałych grupach. Z kolei w najbogatszej grupie (ponad 7 tys. zł) było najmniej osób, które nie słyszały o projekcie – 11,3 przy wartościach 16,6-18,7 w pozostałych grupach.