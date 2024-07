Czytaj więcej Prawo karne Ekspert: Marcin Romanowski raczej nie straci immunitetu Rady Europy Nie należy się spodziewać, aby Marcin Romanowski stracił immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura powinna postąpić w tej sprawie inaczej - twierdzi prof. Marcin Górski z Uniwersytetu Łódzkiego.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia krytykuje prokuraturę Adama Bodnara

Od trzech dni Szymon Hołownia, który w ostatnich tygodniach był medialnie mało aktywny, wytyka błędy prokuraturze. Marszałek twierdzi, że za kompromitującą sytuację z Romanowskim „ktoś w prokuraturze powinien odpowiedzieć”. Wiadomo, że dymisji na najwyższym szczeblu nie będzie i Adam Bodnar nie zostanie zdymisjonowany.

Sprawa Romanowskiego polaryzuje scenę polityczną jeszcze bardziej. KO i PiS spychają pozostałe formacje na margines. Trzecia Droga próbuje się odnaleźć z niełatwej dla niej sytuacji, stąd mocne stanowisko Hołowni. – Źle się stało, że nie było to wszystko przygotowane w taki sposób, żeby nie było żadnego momentu do wątpliwości i trzeba to nadrobić – stwierdził w Radiu ZET Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL. Trzecia Droga chce się odróżniać od KO i nie tracić poparcia, będąc zarazem w koalicji i nie konfliktując się trwale z Donaldem Tuskiem. Osi sporu jest więcej, jak kwestia depenalizacji aborcji i związki partnerskie.

Szymon Hołownia problemem dla Koalicji Obywatelskiej



Hołownia przed wyborami prezydenckimi jest problemem dla KO. Formacja liczy na to, że jeśli dojdzie do drugiej tury, to znajdzie się w niej Rafał Trzaskowski i kandydat PiS. Stąd próby osłabiania Hołowni i Trzeciej Drogi.

W sprawie Romanowskiego nie odnajduje się też Konfederacja, z której tylko Przemysław Wipler mocno broni – jak sam przyznaje – przyjaciela, ani Lewica. Obie formacje liczą, że po wakacjach ludzie zajmą się innymi problemami.