Leszek Miller o Ursuli von der Leyen. „Miałbym poważny dylemat, czy na nią głosować”

Odniósł się też do wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. – Jeżeli w Stanach Zjednoczonych nie zdarzy się coś całkowicie nieoczekiwanego, to można powiedzieć że Donald Trump jest bardzo blisko prezydentury. Na dobrą sprawę puka już do drzwi Białego Domu. Ja uważam że Donald Trump ma o wiele większe szanse zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych niż Joe Biden.

Joe Biden powinien zrezygnować z ubiegania się o reelekcję

Uznał też, że obecny prezydent powinien zrezygnować z ubiegania się o reelekcję. – Uważam, że powinien to zrobić, co by oczywiście nie oznaczało z rezygnacji ze stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych tylko po prostu z rezygnacji ubiegania się powtórnie o ten urząd. Im szybciej to by uczynił tym lepiej, tym lepiej dla Demokratów i dla demokratycznej części Ameryki.

- Jestem stary – powiedział Joe Biden w wywiadzie dla NBC . - Ale jestem tylko trzy lata starszy od Trumpa, to po pierwsze. A po drugie, bystrość mojego umysłu jest cholernie dobra.

Jego zdaniem Donald Trump chciałby jak najszybciej zakończyć wojnę na Ukrainie. – I to zakończyć w taki sposób, który przypomina mi sytuację między Koreą Północną a Koreą Południową to znaczy wytyczyć linię demarkacyjną. Problemem jest oczywiście pytanie, gdzie ta linia miałaby przebiegać. Według mnie Donald Trump zgodziłby się, żeby ta linia przebiegała wzdłuż dzisiejszego frontu. Oznaczałoby to, że Ukraina traci sporo swojego terytorium. Z drugiej strony bez pomocy amerykańskiej to Ukraina nie ma wielkich szans żeby prowadzić tą wojnę – powiedział były premier.