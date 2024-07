W piśmie, do którego dotarł portal POLITICO, 63 posłów do Parlamentu Europejskiego zwróciło się do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli, stwierdzając, że węgierski premier Viktor Orbán „wyrządził już znaczne szkody poprzez i nadużywanie roli prezydencji Rady Europejskiej".



Reklama

Węgry przejęły 1 lipca od Belgii rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Od tego czasu Orbán organizował samozwańcze „misje pokojowe” do Kijowa, Moskwy, Pekinu i Waszyngtonu i bez upoważnienia twierdził, że reprezentuje UE.

Europarlamentarzyści krytykują „pokojowe misje" Viktora Orbána

Orbán „odbył kilka wizyt dyplomatycznych, w szczególności odwiedził Putina w Rosji i Xi Jinpinga w Chinach, podczas których celowo fałszywie przedstawił swoje uprawnienia” – napisali posłowie i wezwali Parlament do odpowiedniej reakcji.