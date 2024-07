Czy polska polityka zmieni się po zamachu na Donalda Trumpa?

Pytany, czy sytuacja w USA zmieni polską scenę polityczną - na której PiS już teraz wskazuje, że w Polsce zdarzają się podobne ataki jak w USA, do których doprowadza rząd Donalda Tuska wspomagany przez „nielegalnie przejęte” media — Oczkoś stwierdził, że od chwili wyborów w październiku 2023 Polacy są poddawani manipulacjom PiS.



- Od 15 października PiS próbuje się ustawić — i zaczyna mu się to udawać - w roli skrzywdzonej ofiary, która zarzuca swoim przeciwnikom to, co można zarzucić PiS, tylko w zwiększonej dawce. Taki zamach też spowodował takie reakcje. Warto jednak przypomnieć, kto rozkręcił przemysł nienawiści w dawnej TVP Info - "fur Deutschland". Nie dajmy się zwariować - mówił gość programu.