Nie tylko Konfederacja współpracuje z AfD. Niemcy podpisali się pod projektami PiS

Obserwując działalność grupy, można odnieść wrażenie, że PiS i AfD łączy nie tylko członkostwo, ale realnie współpracują

O tym, że do Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, współtworzonej z Zgromadzeniu Parlamentarnym przez PiS, dołączyła w 2019 roku AfD, jako pierwsi informowaliśmy już w przeszłości. Arkadiusz Mularczyk, ówczesny członek władz grupy, tłumaczył, że Zgromadzenie Parlamentarne ma inny charakter niż Parlament Europejski, bo jest w nim tylko pięć grup, za to aż 46 krajów członkowskich, i jeśli któraś z partii „złoży deklarację ideową czy polityczną, raczej nie ma przeszkód, by została przyjęta”.

Jednak obserwując działalność grupy, można odnieść wrażenie, że PiS i AfD łączy nie tylko członkostwo, ale realnie współpracują. Dowodem mogą być trzy projekty rezolucji, opracowane na początku roku przez PiS, które ostatecznie nie zostały przyjęte przez całe zgromadzenie.

Politycy AfD podpisali się pod trzema projektami PiS atakującymi rząd Donalda Tuska

Autorem dwóch z nich był Mularczyk, zaś jednej – Marcin Romanowski, były wiceminister zamieszany w aferę Funduszu Sprawiedliwości. Projekty dotyczyły przejęcia mediów publicznych przez nową ekipę rządową, aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz odsunięcia prokuratora krajowego Dariusza Barskiego przez ministra sprawiedliwości Adama Bondara. W projektach padają ostre sformułowania, np. „w ostatnich tygodniach w Polsce wielokrotnie dochodziło do łamania praworządności” lub „Zgromadzenie Parlamentarne musi w możliwie najostrzejszy sposób potępić działania polskiego rządu”.

Choć grupa współtworzona przez PiS liczy 107 członków, pod każdym z projektów podpisało się tylko nieco ponad 20 posłów z różnych państw. Pod każdym widnieją podpisy dwóch członków Bundestagu z AfD: Nicole Höchst i Haralda Weyela. Ten ostatni zasłynął tym, że w jednym z głosowań w Zgromadzeniu Parlamentarnym jako jedyny zagłosował przeciw rezolucji potępiającej wywózkę dzieci z okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy.

Dlaczego PiS współpracuje z takimi ludźmi? Członkini zgromadzenia z PiS Iwona Arent mówi, że ci politycy AfD, którzy zasiadają w jednej grupie z PiS, nie budzą kontrowersji. – Absolutnie nie są prorosyjscy, a wręcz przeciwnie. Rozumieją nas i naszą historię. Nie widzę nic zdrożnego w kontaktach z nimi – komentuje.