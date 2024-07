– Kwatery są puste, gdzie są turyści? – denerwował się właściciel mieszkania na wynajem w Batumi. Na początku sezonu tam, jak i w Tbilisi ceny wynajmu spadły o ok. 10 proc. Turyści, którzy nie przyjechali, to Rosjanie. W ciągu ostatnich dwóch lat Gruzja zastępowała im wyjazdy do Europy, ale teraz wystraszyły ich proeuropejskie manifestacje. Jednocześnie – częściowo pod naciskiem władz – zaczął się odpływ części z wielusettysięcznej rosyjskiej emigracji, która uciekała ze swojego kraju po wybuchu wojny. Rząd jednoznacznie dawał emigrantom do zrozumienia, że nie są mile widziani opozycyjni politycy, działacze czy niezależni dziennikarze lub blogerzy.

Rosja widzi spisek Waszyngtonu

Obecnie przedstawiciele biznesu turystycznego publicznie wzywają rząd, by zainicjował politykę przyciągania przyjezdnych z Europy. Ale Gruzińskie Marzenie właśnie pokłóciło się z Unią z powodu ustawy o „agentach”.

Nastroje wśród rządzących umiejętnie podgrzewa sąsiad z północy. „Nadchodzące do nas informacje świadczą o zdecydowanym nastroju Waszyngtonu, który chce osiągnąć zmianę władz w Gruzji. (…) W administracji Joe Bidena już opracowano dużą operację informacyjną służącą zdyskredytowaniu rządzącej partii” – życzliwie poinformował Tbilisi rosyjski wywiad SWR.

Waszyngton i Bruksela wstrzymują współpracę wojskową z Gruzją

USA jeszcze przed UE ogłosiły o rezygnacji z najbliższych, wspólnych ćwiczeń wojskowych. Przedstawiciel amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że „wszystkie programy skierowane na Gruzję znajdują się w procesie przeglądu”.

Za Stanami Zjednoczonymi poszła Dania, która miała własne programy współpracy wojskowej z Gruzją. Unia Europejska zaś wstrzymała 30 mln euro pomocy z tzw. Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju (EPF) dla gruzińskiej armii.

– To tylko pierwszy krok, będą i następne. Nasza bezpośrednia pomoc Gruzji zostanie zmniejszona, postaramy się zmienić przekazywanie jej rządowi na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów – poinformował Herczyński.