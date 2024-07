Daniel Obajtek poszedł na wywiad do Trójki. Dyskusja nie skończyła się w radiu

Dalej dyskusja przeniosła się na Twittera. „Określenie »oficer polityczny«” to w stosunku do Renaty Grochal mało. Miał być wywiad, a był głównie monolog zrealizowany na polityczne zlecenie. Premia na pewno będzie” – napisał na swoim koncie Obajtek, załączając całość rozmowy w radiu. Na wpis zareagowała Grochal. "»Oficer polityczny«, bo nie pozwoliłam panu mówić nie na temat i unikać odpowiedzi na pytania albo wprost kłamać? Wolne żarty” – skomentowała. „Jeśli myślał pan europoseł, że dziennikarz to podstawka pod mikrofon, to pomylił pan adres. Pozdrawiam serdecznie!” – zakończyła swój wpis.