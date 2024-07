Czytaj więcej Polityka Zbigniew Rau: Kaskada fake newsów i kłamstw. Stoję na tym samym stanowisku Dzisiaj przed komisją ds. afery wizowej przesłuchiwany jest były szef MSZ Zbigniew Rau. To jego bliski współpracownik ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk został zdymisjonowany w związku z nieprawidłowościami przy wydawaniu wiz. Jaką wiedzą dysponował Rau w sierpniu 2023 roku, kiedy miała miejsce dymisja?

- Jest pan bezczelny, ale do tego już się przyzwyczailiśmy — odparła Janyska. - Widzę, że ma pan problem ze zrozumieniem. Nie wiem czy to wynika z osobowości, czy z celowo przyjętego sposobu występowania przed komisją. Jeżeli z osobowości to może być jakieś usprawiedliwienie okolicznościowe — mówiła Janyska.

- To pani jest bezczelna — odparł na to Obajtek, po czym dodał: - Jest pani tak nabuzowana, że to coś niesamowitego. W odpowiedzi usłyszał: - Proszę nie prowokować członków komisji, bo widzę, że to jest pana główny cel — zwróciła się do świadka posłanka Janyska.

Maria Janyska kontynuowała zadawanie pytań, zarzucając świadkowi, że na żadne pytanie jeszcze nie odpowiedział. - Na wszystkie odpowiedziałem! - wykrzyknął Obajtek. - Być może jest pan z "innej półki intelektualnej" jak to powiedział prezes (Jarosław Kaczyński) - skomentował Marek Sowa.

- To pan jest z innej półki intelektualnej. Ale zostawmy to - odciął się Obajtek.

„Ten człowiek nie był kwatermistrzem Hyundaya”

Do głosu doszedł poseł PiS Daniel Milewski. - Zadawaliście pytania przez pół godziny. Liczę, że wszyscy członkowie komisji będą mieli równe prawa — stwierdził, zwracając się do innych członków komisji.