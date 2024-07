Ukraina i Polska – umowa o bezpieczeństwie, dostawach broni i formowaniu oddziałów

– Nie ma w niej bezpośredniego zobowiązania w sprawie pomocy wojskowej na wypadek agresji. Możliwość stacjonowania zaś dotyczy szkolenia w Polsce brygady (ukraińskich) ochotników – poinformowało „Rzeczpospolitą” źródło w polskiej dyplomacji.

Ukraiński oddział będzie formowany i szkolony w Polsce

W czasie konferencji prasowej w Warszawie prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał na temat „formowania w Polsce ukraińskiego legionu, złożonego z ochotników – obywateli Ukrainy”. Miałby on być wyposażony i uzbrojony przez Polskę, ale żołnierze podpisywaliby kontrakty z ukraińską armią.

Polskie władze już w miesiącach zimowych informowały, że rozpatrują możliwość sformowania i wyszkolenia oddziału z Ukraińców w wieku poborowym, mieszkających w Polsce. Mówił o tym wtedy m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Wszystko z powodu prób Kijowa ściągnięcia do wojska ukraińskich obywateli w wieku poborowym, którzy znaleźli się na emigracji. Wcześniej, tuż po rosyjskim ataku w lutym 2022 roku, z Polski (lub przez Polskę) do Ukrainy wróciło 70–80 tys. mężczyzn, by wstąpić do armii.