Czy ambasador powinien znać języki obce?

By temu przeciwdziałać, MSZ m.in. chce, by aplikanci przygotowujący się do wejścia w poczet dyplomatów zawodowych byli objęci wymogiem biegłej znajomości dwóch języków obcych, w tym angielskiego. Dotąd ten wymóg obowiązywał dopiero na etapie nadania stopnia dyplomatycznego, a wielu słuchaczy miało problem z jego spełnieniem. MSZ chce utrudnić wejście do służby zagranicznej absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, twierdząc, że nie są oni odpowiednio przygotowani do pracy w dyplomacji. Przywrócone mają zostać stopnie dyplomatyczne attaché oraz ambasadora tytularnego.

Ambasadorowie wciąż nie będą formalnie objęci wymogiem znajomości języków obcych, ale MSZ liczy na to, że nowelizacja stopniowo doprowadzi do wzrostu ich kompetencji. „W sytuacji gdy celem podjętych działań jest doprowadzenie do stanu, w którym gros szefów placówek stanowią dyplomaci zawodowi, problem zostanie automatycznie rozstrzygnięty” – twierdzi biuro rzecznika.

Podniesienie kompetencji członków służby zagranicznej to jednak nie koniec założeń projektu. MSZ chce też m.in. skasować stanowisko zastępcy kierownika placówki zagranicznej odpowiedzialnego za sprawy finansowe, dzięki czemu tą sferą znów będą zajmować się szefowie placówek, jak miało to miejsce przed reformą PiS. Wprowadzony ma zostać nowy system wynagradzania placówek zagranicznych i rozwiązania korzystne dla rodzin dyplomatów za granicą.

Byli szefowie MSZ z PiS za reformą, ale z zastrzeżeniami

Czy to dobry kierunek? Ustawa z 2021 roku krytykowana była nawet przez niektórych polityków PiS, w tym przez byłego szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego, który twierdził, że pozbawi ona ówczesnego ministra Zbigniewa Raua faktycznej kontroli nad polityką kadrową.

Również prof. Jacek Czaputowicz, były szef MSZ w rządzie Mateusza Morawieckiego, twierdzi, że „nowelizacja jest oczywiście potrzebna”. – Wyłączenie w 2021 roku stanowiska ambasadora ze służby zagranicznej było złe. W liczących się państwach europejskich, takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, stanowiska ambasadorów są obsadzane wyłącznie przez dyplomatów, których obowiązuje neutralność polityczna – zauważa. – Problem polega na tym, że niejako wbrew celom ustawy kandydatury na ambasadorów, przedłożone ostatnio przez ministra Sikorskiego, obejmują osoby spoza służby zagranicznej, często w wieku emerytalnym, co jest niedopuszczalne w państwach zachodnich – dodaje.