- Nie słuchałem moich współpracowników, wróciłem i prawie zasnąłem na scenie — dodał. - To nie jest usprawiedliwienie, tylko wyjaśnienie — zaznaczył.



W pierwszej połowie czerwca Biden udał się do Francji, na obchody rocznicy lądowania aliantów w Normandii, po czym wrócił do USA i ponownie poleciał do Europy — tym razem do Włoch — na spotkanie przywódców grupy G7. Stamtąd udał się do Los Angeles, gdzie spotkał się z darczyńcami.



Następnie przez sześć dni intensywnie przygotowywał się do debaty w prezydenckiej rezydencji w Camp David. Po debacie pojawiły się głosy, że prezydent był przetrenowany, a jego współpracownicy nie zadbali o to, by wypoczął przed debatą z Trumpem.



Przedstawiciele Białego Domu zwracali też uwagę, że w czasie przygotowań do debaty Biden przeszedł przeziębienie. Prezydent nie mówił jednak o tym w Wirginii.