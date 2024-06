Co z Pauliną Matysiak? Minister mówi o ultimatum dla posłanki Razem

Razem i Lewica odcinają się od Pauliny Matysiak

Partia Razem oświadczyła, że założenie stowarzyszenia z Marcinem Horałą to "prywatna inicjatywa Pauliny Matysiak", podjęta wbrew woli władz partii. "W związku z działaniem, które oceniamy jako szkodliwe dla partii, zarząd partii kieruje wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego o wszczęcie procedury dyscyplinarnej" - brzmiał komunikat.

Czytaj więcej Polityka Paulina Matysiak przejdzie do PiS? Marcin Horała: Nasz klub jest otwarty Czy w polityce musimy się tylko okładać pałami? W wielu kwestiach z panią poseł Matysiak się nie zgadzamy (…) ale w kwestiach inwestycji dla Polski jesteśmy się w stanie dogadać - powiedział poseł Marcin Horała. - Reakcja Lewicy mnie zaskakuje. Program lewicowy w Polsce ma dwa punkty: nienawidzić PiS-u i popierać Donalda Tuska - dodał.

Matysiak została też na trzy miesiące zawieszona w prawach członka klubu Lewicy "za działanie niezgodne z interesem klubu" - przekazała szefowa klubu Anna Maria Żukowska.

Paulina Matysiak może zostać wykluczona z klubu Lewicy

Paulina Matysiak mówiła w rozmowie z RMF FM, że trzeba szukać tego, co łączy oraz dbać o kluczowe sprawy w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa. - Wielokrotnie byłam pytana, czy nie żałuję wrzucenia tego filmu, czy wrzuciłbym go jeszcze raz. Tak, staram się tak działać, żeby nie żałować tego, co robię - oświadczyła. Podkreśliła, że ponad "plemienny podział" w polskiej polityce należy postawić tematy, które są polską racją stanu.

Czytaj więcej Polityka Prof. Dudek o inicjatywie Horały i Matysiak: Próba zmiany reguł gry wolą dwojga osób W czwartek ogłoszona została wspólna inicjatywa posłanki Razem Pauliny Matysiak oraz posła PiS Marcina Horały w sprawie poparcia dla inwestycji takich, jak CPK czy elektrownie jądrowe. Niedługo później Paulina Matysiak została zawieszona w prawach członka klubu Lewicy, a partia Razem skierowała wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego o wszczęcie procedury dyscyplinarnej. Czym był wybieg tej dwójki posłów - rozmawiamy z prof. Antonim Dudkiem, politologiem z UKSW.

Teraz nowe informacje na temat politycznej przyszłości Matysiak przedstawił Andrzej Szejna (Nowa Lewica), wiceminister spraw zagranicznych, członek klubu Lewicy. Posłance może grozić wykluczenie z klubu. Szejna zaznaczył, że Partia razem podziela negatywną opinię na temat Matysiak i jeżeli posłanka "nie zmieni tej sytuacji", czyli nie zrezygnuje ze współpracy z posłem PiS, to "czeka ją sroga kara w partii Razem". - Inną kwestią jest klub i myślę, że jeżeli (Paulina Matysiak - red.) nie zrezygnuje z tej współpracy, zostanie z klubu usunięta - powiedział Szejna.